Fischamend trumpft bei SC Hof/L. auf

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:25

2. Klasse Ost: Der ATSV Fischamend kam am Freitag vor rund 50 Fußballfans zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Hof am Leithaberge. Fischamend erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die Gäste hatten einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

In der 13. Minute erzielte Tobias Schmickl das 1:0 für den ATSV Fischamend. Dejan Sukala ließ sich in der 34. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß zum 1:1 für den SC Hof/L. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Sebastian Baumgartner das 2:1 für Fischamend (40.). Die Pausenführung des ATSV Fischamend fiel knapp aus. Fischamend baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Benjamin Goldmann in der 95. Minute traf. Am Ende verbuchte der ATSV Fischamend gegen Hof/L. die maximale Punkteausbeute.

Fischamend nun Fünfter

Insbesondere an vorderster Front kommt der Gastgeber nicht zur Entfaltung, sodass nur 24 erzielte Treffer auf das Konto des SC Hof am Leithaberge gehen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Hof/L. auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Hof/L. zum SC Margarethen/M, zeitgleich empfängt Fischamend den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – ATSV Fischamend, 1:3 (1:2)

95 Benjamin Goldmann 1:3

40 Sebastian Baumgartner 1:2

34 Dejan Sukala 1:1

13 Tobias Schmickl 0:1