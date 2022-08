Prellenkirchen gewinnt Torfestival gegen Sarasdorf/T.

Details Samstag, 13. August 2022 01:35

2. Klasse Ost: Am Freitagabend wurde auch in der 2. Klasse Ost die neue Saison angepfiffen. Beim Duell zwischen Prellenkirchen und Sarasdorf kamen die rund 300 Besucher voll auf ihre Kosten und sahen nicht weniger als zehn Treffer. Zum Ligaauftakt kam Prellenkirchen gegen Sarasdorf zu einem 6:4.

Der SV Prellenkirchen geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Serhat Erol das schnelle 1:0 für den Sarasdorf/T. SC erzielte. Das 1:1 von Prellenkirchen stellte Fabian Hruby sicher (12.). In der 21. Minute überwanden die Gastgeber die Abwehr von Sarasdorf und Peter Durica beförderte das Leder ins gegnerische Netz zum 2:1. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der SV Prellenkirchen auf 3:1 (39.) durch einen weiteren Treffer von Durica. Mit der Führung für Prellenkirchen ging es in die Kabine.

Durica mit vier Treffern

Binnen drei Minuten ertönten zwei Elfmeterpfiffe. Abdulah Spahic traf per Strafstoß zum 2:3 zugunsten des Sarasdorf/T. SC (55.). Der SV Prellenkirchen führte schließlich, ebenfalls durch einen Elfmeter, das 4:2 durch Erdem Yldirim herbei (58.). In ruhiges Fahrwasser brachte der SV Prellenkirchen sich, indem Durica das 5:2 (80.) und wenig später das 6:2 (85.) erzielten konnte. Wenige Minuten später verkürzte Sarasdorfs Ömer Yldiz auf 3:6 (89.). Mit dem Treffer zum 4:6 in der 91. Minute machte Spahic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Prellenkirchen war jedoch weiterhin zu groß. Mit dem Abpfiff war dem SV Prellenkirchen der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Der Sarasdorf/T. SC wird am kommenden Samstag vom SV Hundsheim empfangen.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – Sarasdorf/T. SC, 6:4 (3:1)

91 Abdulah Spahic 6:4

89 Oemer Yildiz 6:3

84 Peter Durica 6:2

80 Peter Durica 5:2

58 Erdem Yildirim 4:2

55 Abdulah Spahic 3:2

39 Peter Durica 3:1

21 Peter Durica 2:1

12 Fabian Hruby 1:1

5 Serhat Erol 0:1