Prellenkirchen überrennt Au/L.

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:03

2. Klasse Ost: Prellenkirchen stellte vor etwa 130 Zuschauern die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Au/L. mit einem 6:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Prellenkirchen. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste starteten besser in dieses Spiel. Zsolt Bacsi machte in der elften Minute das 1:0 des SC Au/L. perfekt. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Peter Durica den Ausgleich (13.). Marco Zwiletitsch versenkte die Kugel zum 2:1 (17.) für Au/L. Prellenkirchen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Adam Kunstek (20.) und Fabian Hruby (28.) mit ihren Treffern das Spiel. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Nach den Treffern von Lukas Patzschke (49.) und Hruby (82.) setzte Stefan Szakacs (88.) per Freistoß den Schlusspunkt für den SV Prellenkirchen. Am Ende kam Prellenkirchen gegen Au/L. zu einem verdienten Sieg.

In Halbzeit zwei alles klar gemacht

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Prellenkirchen liegt nun auf Platz zwei. Die Offensive der Heimmannschaft in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Au/L. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer von Prellenkirchen in dieser Spielzeit zu. Die Saison des SV Prellenkirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Au/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SC Au/L. liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Au/L. musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Au/L. insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Au/L. steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Prellenkirchen mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der SV Prellenkirchen stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Rohrau/Gerhaus vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Au/L. den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SC Au/L, 6:2 (3:2)

88 Stefan Szakacs 6:2

82 Fabian Hruby 5:2

49 Lukas Patzschke 4:2

28 Fabian Hruby 3:2

20 Adam Kunstek 2:2

17 Marco Zwiletitsch 1:2

13 Peter Durica 1:1

11 Zsolt Bacsi 0:1