Liljenberg trifft: Fischamend deklassiert Edelstal

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:16

2. Klasse Ost: Rund 225 Zuschauer wurden am Freitagabend in Fischamend gezählt. Fischamend fertigte Edelstal am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ATSV Fischamend. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Micael Luis Goncalves Liljenberg aufhorchen (9./14.). Lukas Krisztin versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz des Tabellenführers zum 2:1. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Luciano Pizzonia den Vorsprung von Fischamend auf 3:1 (40.). Mit der Führung für den ATSV Fischamend ging es in die Halbzeitpause. Liljenberg (53.), Sven Swoboda (61.) und Pizzonia (68., Elfmeter) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Fischamend aufkommen. Gegen Ende der Parite sahen noch Fischamends Trainer Günther Kastner und Alfred Boigner (beide Beleidigung) die Rote Karte. Letztlich feierte der ATSV Fischamend gegen den SC Edelstal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Fischamend marschiert weiter vorne weg

Der Defensivverbund von Fischamend ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sieben kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der ATSV Fischamend ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Fischamend selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit 13 ergatterten Punkten steht Edelstal auf Tabellenplatz sieben. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der SC Edelstal baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der ATSV Fischamend stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim FK Hainburg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Edelstal den USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Edelstal, 6:1 (3:1)

68 Luciano Pizzonia 6:1

61 Sven Swoboda 5:1

53 Micael Luis Goncalves Liljenberg 4:1

40 Luciano Pizzonia 3:1

16 Lukas Krisztin 2:1

14 Micael Luis Goncalves Liljenberg 2:0

9 Micael Luis Goncalves Liljenberg 1:0