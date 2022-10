Wilfleinsdorf und Höflein teilen die Punkte

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:07

2. Klasse Ost: Im Spiel des USC Wilfleinsdorf gegen den SC Höflein gab es vor rund 150 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andrej Gendiar sein Team schon in der sechsten Minute durch einen Strafstoß. Laszlo Simon schoss für Wilfleinsdorf in der 32. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Mario Marko machte in der 38. Minute das 2:1 von Höflein perfekt. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Simon zum 2:2 zugunsten des USC Wilfleinsdorf (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der erst in der Halbzeitpause eingewechselte Patrik Szeliansky sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb und musste nach 56 Minuten schon wieder vom Platz. Dass der SC Höflein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marcel Thier, der in der 74. Minute zur Stelle war. Wer glaubte, Wilfleinsdorf sei geschockt, irrte. Semir Kapic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (75.). Letztlich trennten sich das Heimteam und Höflein remis.

Remis im Verfolgerduell

Offensiv konnte dem USC Wilfleinsdorf in der 2. Klasse Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 33 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Wilfleinsdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der letzte Dreier liegt für den SC Höflein bereits drei Spiele zurück.

Beide Mannschaften haben 20 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der Gast mit einer Bilanz von 27:12 auf dem dritten Tabellenplatz steht – knapp vor dem USC Wilfleinsdorf (33:22 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Wilfleinsdorf zum SC Edelstal, zeitgleich empfängt Höflein den Sarasdorf/T. SC.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SC Höflein, 3:3 (2:2)

75 Semir Kapic 3:3

74 Marcel Thier 2:3

45 Laszlo Simon 2:2

38 Mario Marko 1:2

32 Laszlo Simon 1:1

6 Andrej Gendiar 0:1