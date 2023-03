Acht-Tore-Spektakel zwischen Sarasdorf/T. und Prellenkirchen

Details Samstag, 25. März 2023 23:48

2. Klasse Ost: Sarasdorf spuckte Prellenkirchen in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor 80 Fans ein 4:4-Remis ab. Über das Remis konnte sich der Sarasdorf/T. SC entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SV Prellenkirchen. Das Hinspiel hatte der SV Prellenkirchen für sich entschieden und einen 6:4-Sieg gefeiert.

In der zweiten Minute lenkte Elias Ehn den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz. Serhat Erol hatte nach 15 Minuten die erste große Chance zum Ausgleich, scheiterte allerdings am Keeper der Gäste. In der 20. Minute erhöhte Peter Durica auf 2:0 für Prellenkirchen. Sarasdorfs David Stojanovic versenkte die Kugel in der 22. Minute völlig freistehend zum 1:2. Nach 37 Minuten vergaben die Heimischen die nächste Chance. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Rene Dietrich zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Bernhard Bayer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für den SV Prellenkirchen ein (53.). In der 65. Minute erzielte der Sarasdorf/T. SC den Ausgleich und feierte Torschütze Sandro Donau. Für das 4:3 des Tabellenletzten zeichnete Serhat Erol verantwortlich (85.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Julian Pelzmann für einen Treffer sorgte (95.) und zum 4:4-Endstand traf. Schließlich gingen Sarasdorf und Prellenkirchen mit einer Punkteteilung auseinander.

Tabellenschlusslicht ärgert Titelspiranten

Der Sarasdorf/T. SC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Heimteams knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit 55 Toren fing sich Sarasdorf die meisten Gegentore in der 2. Klasse Ost ein. Einen Sieg, zwei Remis und elf Niederlagen hat der Sarasdorf/T. SC momentan auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte Sarasdorf zuletzt einen Sieg.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Prellenkirchen liegt vorerst auf Platz zwei. Die Offensive von Prellenkirchen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der Sarasdorf/T. SC war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 48-mal schlugen die Angreifer des SV Prellenkirchen in dieser Spielzeit zu. Prellenkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der SV Prellenkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Während Sarasdorf am kommenden Samstag den SV Hundsheim empfängt, bekommt es Prellenkirchen am selben Tag mit dem SC Hof am Leithaberge zu tun.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – SV Prellenkirchen, 4:4 (2:2)

95 Julian Pelzmann 4:4

85 Serhat Erol 4:3

65 Sandro Donau 3:3

53 Bernhard Bayer 2:3

42 Eigentor durch Rene Dietrich 2:2

22 David Stojanovic 1:2

20 Peter Durica 0:2

2 Eigentor durch Elias Ehn 0:1

