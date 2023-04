Später Sieg von Hundsheim in Sarasdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 00:26

2. Klasse Ost: Die Gäste kamen als klarer Favorit nach Sarasdorf. Hundsheim gewann das Samstagsspiel gegen Sarasdorf vor etwa 80 Besuchern mit 2:1. Luft nach oben hatte der SV Hundsheim dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatte sich der Sarasdorf/T. SC als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Nach zwanzig Minuten hatten die Gäste gleich eine Doppelchance. Emrah Akgündüz traf zunächst nur die Latte und kurz darauf scheiterte Marian Timm mit seinem Kopfball am Schlussmann der Heimischen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Minuten 53 wurde ein Tor der Gäste wegen vermeintlichem Handspiel aberkannt. Akgündüz vergab eine weitere Topchance nach 61 Minuten und Timm traf eine Minute später aus 25 Metern wieder nur die Querlatte. Nach 69 vergab Marian Timm sogar einen Elfmeter für Hundsheim. Manfred Nikolas Biese brach für Hundsheim den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Sarasdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Jan Bruna den Ausgleich (74.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Marian Timm, nach perfekter Vorarbeit von Karim Amer, einen Treffer für den SV Hundsheim im Ärmel hatte (87.). Schließlich strich Hundsheim die Optimalausbeute gegen den Sarasdorf/T. SC ein.

Kurz vor Schluss: Timm trifft zum Sieg

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Sarasdorf. Die mittlerweile 57 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite zieren die Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Ost. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Sarasdorf/T. SC alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät bei Sarasdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Der SV Hundsheim machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Die Verteidigung des Gasts wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 16-mal bezwungen. Die bisherige Spielzeit von Hundsheim ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Hundsheim verbuchte insgesamt neun Siege und vier Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Hundsheim befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der Sarasdorf/T. SC stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim ASV Petronell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Hundsheim den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – SV Hundsheim, 1:2 (0:0)

87 Marian Timm 1:2

74 Jan Bruna 1:1

70 Manfred Nikolas Biese 0:1

