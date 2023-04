Edelstal schießt Margarethen/M. ab

Details Montag, 03. April 2023 00:14

2. Klasse Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich vor 50 Besuchern der SC Edelstal und der SC Margarethen/M. mit dem Endstand von 7:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Edelstal wusste zu überraschen. Das Hinspiel hatte Margarethen/M. mit 3:0 für sich entschieden.

Der SC Edelstal legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Andrej Krajcir aufhorchen (6./13.). Mit dem 3:0 durch Lukas Garaj schien die Partie bereits in der 19. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Doch noch konnten auch die Gäste etwas zum Spiel beotragen. Alexandru Constantin schoss die Kugel zum 1:3 für den SC Margarethen/M. über die Linie (35.). Mit dem Elfmeter-Tor zum 4:1 steuerte Garaj bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (38.). Edelstal gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für Margarethen/M. war es ein Tag zum Vergessen. Jan Juska (54.), Garaj (71.) und Ernest Fulmek (82.) machten das Unheil perfekt. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SC Edelstal bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Edelstal zieht an Margarethen/M. vorbei

Edelstal ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die siebte Position vorgerückt. Der SC Edelstal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Der SC Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 18 Zählern aus 15 Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Margarethen/M. momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Margarethen/M. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Freitag tritt Edelstal beim FK Hainburg an, während Margarethen/M. einen Tag später den SV Stixneusiedl/Gallbrunn empfängt.

2. Klasse Ost: SC Edelstal – SC Margarethen/M, 7:1 (4:1)

82 Ernest Fulmek 7:1

71 Lukas Garaj 6:1

54 Jan Juska 5:1

38 Lukas Garaj 4:1

35 Alexandru Constantin 3:1

19 Lukas Garaj 3:0

13 Andrej Krajcir 2:0

6 Andrej Krajcir 1:0

