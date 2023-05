Wilfleinsdorf gewinnt Spitzenspiel gegen Fischamend

Details Sonntag, 30. April 2023 00:17

2. Klasse Ost: Der ATSV Fischamend behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:3-Schlappe vor 100 Besuchern gegen den USC Wilfleinsdorf nicht in bester Verfassung. Mit breiter Brust war der ATSV Fischamend zum Duell mit Wilfleinsdorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei Fischamend jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Fischamend hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Das Spiel begann praktisch mit zwei Elfmetern. Der USC Wilfleinsdorf ging durch einen Penalty von Roland Kovacs in der elften Minute in Führung. In der 20. Minute brachte Uros Ilic den Ball, ebenfalls vom Elfmeterpunkt aus, im Netz des Gastgebers unter. Die Gäste trafen nach 26 Minuten dann nur die Querlatte. Semir Kapic stellte die Weichen für Wilfleinsdorf auf Sieg, als er in Minute 28 mit dem 2:1 zur Stelle war. Nur zwei Minuten später markierte Raffael Anderl in der 29. Minute mit seinem abgefälschten Eckball das 3:1. In Minute 39 traf Kapic nur die Latte. Die Hintermannschaft des ATSV Fischamend ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Minute 63 hielt Keeper Peter Prazak einen Strafstoß von Wilfleinsdorfs Ali Kemal Kaplanoglu. Die Situation wurde für den Gast noch schwieriger, als Ilic in der 68. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Marcel Prochaska witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Fischamend ein (72.). Obwohl dem USC Wilfleinsdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ATSV Fischamend zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Wilfleinsdorf macht Titelkampf wieder spannend

Im Tableau hatte der Sieg von Wilfleinsdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die Saisonbilanz des USC Wilfleinsdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte Wilfleinsdorf lediglich drei Niederlagen ein. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den USC Wilfleinsdorf zu besiegen.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Fischamend 43 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ATSV Fischamend stets gesorgt, mehr Tore als Fischamend (60) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Ost.

Während Wilfleinsdorf am kommenden Montag den SC Rohrau/Gerhaus empfängt, bekommt es der ATSV Fischamend am selben Tag mit dem SV Stixneusiedl/Gallbrunn zu tun.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – ATSV Fischamend, 3:2 (3:1)

72 Marcel Prochaska 3:2

29 Raffael Anderl 3:1

28 Semir Kapic 2:1

20 Uros Ilic 1:1

11 Roland Kovacs 1:0

