Klatsche für den SC Au/L. bei Höflein

Details Samstag, 29. April 2023 00:05

2. Klasse Ost: Der SC Höflein erreichte vor 180 Besuchern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Au/L. Höflein setzte sich standesgemäß gegen Au/L. durch. Der SC Höflein war im Hinspiel gegen den SC Au/L. in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Die Anfangsphase verlief zunächst torlos. Mario Marko machte in der 24. Minute dann doch das 1:0 von Höflein perfekt. In der 30. Minute erhöhte Maximilian Divljak auf 2:0 für die Heimmannschaft. Die Hintermannschaft von Au/L. ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. René Resch brachte den SC Höflein in ruhiges Fahrwasser, indem er eine Viertelstunde vor Schluss das 3:0 erzielte (75.). Der Treffer von Marko in der 78. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende kam Höflein gegen den SC Au/L. zu einem verdienten Sieg.

Höflein belibt oben dran

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Au/L. festigte der SC Höflein den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Höflein ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Der SC Höflein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Höflein, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SC Au/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Die Offensive von Au/L. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SC Au/L. bis jetzt erst 23 Treffer erzielte. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Au/L. alles andere als positiv. In den letzten fünf Begegnungen holte der SC Au/L. insgesamt nur drei Zähler.

Nächster Prüfstein für den SC Höflein ist der SC Rohrau/Gerhaus (Sonntag, 16:30 Uhr). Au/L. misst sich am selben Tag mit dem SC Edelstal (14:00 Uhr).

2. Klasse Ost: SC Höflein – SC Au/L, 4:0 (2:0)

