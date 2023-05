Souveräner Erfolg des ATSV Fischamend beim SC Hof/L.

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:24

2. Klasse Ost: Mit 0:3 verlor der SC Hof/L. am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Fischamend. Der ATSV Fischamend setzte sich vor 120 Besuchern standesgemäß gegen Hof/L. durch. Im Hinspiel war der SC Hof am Leithaberge mit 0:6 krachend untergegangen.

Fischamend erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Baumgartner traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Schon wenig später bauten die Gäste den Vorsprung weiter aus. Stefan Sandriesser erhöhte für den Tabellenführer auf 2:0 (19.). In der 33. Minute legte Uros Ilic zum 3:0 zugunsten des Gasts nach. Letztlich bekam der SC Hof/L. auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Fischamend träumt weiter vom Titel

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Hof/L. weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt der SC Hof/L. nicht zur Entfaltung, sodass nur 27 erzielte Treffer auf das Konto des SC Hof am Leithaberge gehen. Nun musste sich Hof/L. schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ATSV Fischamend 53 Zähler zu Buche. Mit nur 18 Gegentoren stellt Fischamend die sicherste Abwehr der Liga. Der ATSV Fischamend befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist der SC Hof am Leithaberge zum USC Wilfleinsdorf, tags zuvor begrüßt Fischamend den SC Höflein vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – ATSV Fischamend, 0:3 (0:3)

33 Uros Ilic 0:3

19 Stefan Sandriesser 0:2

3 Sebastian Baumgartner 0:1

