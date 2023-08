Fischamend besiegt SC Rohrau/G. souverän mit 5:2

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

2. Klasse Ost: Die neue Saison hat begonnen und der ATSV Fischamend empfing vor rund 100 Zuschauern den SC Rohrau/G. Fischamend kam gegen den SC Rohrau/G. zu einem klaren 5:2-Erfolg.

Fabian Bayer verwertete einen idealen Steckpass und brachte den ATSV Fischamend in der fünften Spielminute in Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Elfmeter-Treffer von Uros Ilic (10.). Eigentor in der 35. Minute: Pechvogel Noah Toth spielte einen unglücklichen Rückpass und beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Rohrau den 1:2-Anschluss. Doch noch vor der Pause machten die Heimischen bereits alles klar. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Hidajet Llugiqi einen weiteren Treffer für Fischamend. Für den nächsten Erfolgsmoment von Fischamend sorgte Ilic (47.), der einen Freistoß direkt verwandeln konnte. Zur Halbzeit blickte der ATSV Fischamend auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Fischamend erster Tabellenführer

Marcel Oeler stand nach einem Zuspiel von Lluqigi völlig frei im Strafraum und markierte das 5:1 (70.). Kurz vor Schluss traf der SC Rohrau/Gerhaus (91.). Sebastian Vondal versenkte den Ball aus spitzem Winkel im Gehäuse, doch es war nur noch Ergebnis-Kosmetik. Das Saisondebüt des ATSV Fischamend ist also gelungen. Fischamend hat den SC Rohrau/G. bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Fischamend zum SC Au/L, zeitgleich empfängt Rohrau den USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Rohrau/Gerhaus, 5:2 (4:1)

91 Sebastian Vondal 5:2

70 Marcel Oeler 5:1

47 Uros Ilic 4:1

45 Hidajet Llugiqi 3:1

35 Eigentor durch Noah Toth 2:1

10 Uros Ilic 2:0

5 Fabian Bayer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei