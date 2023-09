Guntersdorf verliert hoch gegen Leitzersdorf

Details Sonntag, 03. September 2023 00:02

2. Klasse Pulkautal: Vor 85 Zuschauern empfing am Samstag der USV Leitzersdorf die Gäste des SC Guntersdorf und beeindruckte mit einem klaren Erfolg. Der USV Leitzersdorf erteilte dem SC Guntersdorf eine Lehrstunde und gewann mit 6:0.

In der 16. Minute ging Leitzersdorf durch Michael Öller in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (25./26.) zum 3:0 schockte Georg Reich Guntersdorf. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Dominik Haselmayr das 4:0 für den USV Leitzersdorf (40.). Das überzeugende Auftreten des Tabellenführers fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Entscheidung schon vor der Pause

In der 62. Minute legte Ivan Bosnjak zum 5:0 zugunsten des Heimteams nach. Lukas Kaltenbrunner besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Leitzersdorf (90.). Schlussendlich setzte sich der USV Leitzersdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die errungenen drei Zähler gingen für Leitzersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Durch diese Niederlage fällt der SC Guntersdorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Guntersdorf bei.

Während Leitzersdorf am Freitag, den 08.09.2023 (20:00 Uhr) beim ATSV Hollabrunn gastiert, steht für den SC Guntersdorf zwei Tage später (16:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Manhartsberg auf der Agenda.

2. Klasse Pulkautal: USV Leitzersdorf – SC Guntersdorf, 6:0 (4:0)

90 Lukas Kaltenbrunner 6:0

62 Ivan Bosnjak 5:0

40 Dominik Haselmayr 4:0

26 Georg Reich 3:0

25 Georg Reich 2:0

16 Michael Oeller 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.