Retz gelingt Befreiungsschlag!

Details Sonntag, 21. April 2024 12:12

Die aktuelle Runde der 1. NÖ Landesliga wurde mit der Partie SC Retz gegen die SG Rohrbach/St. Veit abgeschlossen. Beide Teams gehören aktuell zum Mittelfeld der Tabelle und hatten vor der Partie die exakt gleiche Punkteanzahl aufzuweisen. Das Heimteam war in den letzten vier Spielen sieglos geblieben. Und im Frühjahr konnte man bisher überhaupt nur einen Erfolg einfahren. Die Gäste andererseits hatten letztes Wochenende gegen Kottingbrunn gewonnen. Selbstbewusst reisten sie an. Aber dieses Mal zogen sie den Kürzeren. Die Hausherren setzten sich klar durch.

Doppelschlag zur Vorentscheidung

Ungefähr 320 Zuschauer waren live vor Ort, um sich dieses Aufeinandertreffen zu geben. Die ortsansässigen Fans sind es normalerweise gewohnt, dass die anreisenden Mannschaften wieder ohne Punkte heimgeschickt worden. Das Frühjahr ist noch nicht nach ihrem Geschmack verlaufen. Bislang konnte das Team nur ein Pünktchen am eigenen Rasen erobern. Dieses Mal aber lief das Spiel in die gewünschte Richtung. Jan Schulmeister, der routinierte Goalgetter, sorgte bereits in der ersten Viertelstunde für die vielumjubelte Führung. Das war der Auftakt, den man sich herbeigesehnt hatte. In weiterer Folge kämpfte sich der Gegner dann aber in die Partie und versuchte, defensiv sicher zu stehen. Gelingen wollte das jedoch nicht so richtig. Vor allem ein Mann hatte etwas dagegen. Der agile Islam Dogan. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte er dafür, dass der Ausgang des Matches feststand. Zweimal schlug er zu. Mental natürlich ganz wichtig, bereits zu diesem Zeitpunkt für klare Verhältnisse zu sorgen.

Retz spielt Erfolg heim

In der Pause ging es für die Gäste darum, sich wieder zu finden. Dieses Katastrophenende der ersten Hälfte musste schnellstmöglich aus den Köpfen raus. Das Trainerteam war gefordert. Den Jungs wurde Mut zugesprochen und auch taktisch bekamen sie neue Anweisungen mit auf den Weg. Sie hielten das Spiel nach dem Wiederanpfiff relativ offen. Zumindest schaffte man es, die gegnerischen Offensivakteure nun etwas besser aus dem Spiel zu nehmen. Die Heimischen konnten es aber natürlich mit einem 3:0 im Rücken auch etwas gemächlicher angehen. Die Spieler ließen den Ball laufen und bauten ihre Angriffe wohlüberlegt auf. Am Wichtigsten war, nicht unnötig in einen Konter zu laufen. Das gelang. Aber selbst war man auch nicht in der Lage, den Zuschauern einen weiteren Treffer zu schenken. Am Ende wurde die Zeit konsequent runtergespielt. Nach 90 Minuten entschied sich der Referee für eine nur sehr kurze Nachspielzeit, ehe er abpfiff. Retz feierte einen überzeugenden Erfolg. Und kehrte nach vier sieglosen Partien wieder auf die Gewinnerstraße zurück!

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Wir können zufrieden sein. Im Angriffsspiel war das vor allem im ersten Durchgang sehr stark. In weiterer Folge haben wir dann das Ergebnis mehr oder weniger verwaltet. Schön, dass wir uns dieses Mal für die harte Trainingsarbeit belohnt haben.“

Der Beste: Islam Dogan (Sturm SC Retz)

