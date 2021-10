Heimerfolg gegen Ravelsbach: Kühnring beendet sieglose Serie

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:56

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Mit 2:5 verlor der SV Ravelsbach am vergangenen Samstag deutlich gegen den USV Kühnring. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Kühnring vor etwa 120 Fans als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Das Heimteam ging in Minute 19 durch Dominik Führer in Führung. Das 1:1 von Ravelsbach bejubelte Peter Zosak (26.). Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jan Ferenc aufseiten des USV Kühnring das 2:1 (44.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Kühnring durch Stefan Pfaller seinen dritten Treffer nachlegte (45.). Mit der Führung für den USV Kühnring ging es in die Halbzeitpause.

Ferenc der Mann des Tages

Mit dem 4:1 durch Ferenc schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Kühnring einen sicheren Sieger zu haben. Für das 2:4 des SV Ravelsbach zeichnete Christoph Polland verantwortlich (88.). In der Nachspielzeit besserte Ferenc seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 96. Minute seinen dritten Tagestreffer für den USV Kühnring erzielte. Schlussendlich verbuchte Kühnring gegen Ravelsbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Der USV Kühnring muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Kühnring auf den sechsten Rang kletterte. Der USV Kühnring bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Kühnring. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Der SV Ravelsbach hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang fünf. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Ravelsbach bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Der SV Ravelsbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USV Kühnring – SV Ravelsbach, 5:2 (3:1)

19 Dominik Fuehrer 1:0

26 Peter Zosak 1:1

44 Jan Ferenc 2:1

45 Stefan Pfaller 3:1

53 Jan Ferenc 4:1

88 Christoph Polland 4:2

96 Jan Ferenc 5:2

