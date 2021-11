Zosak tütet den Sieg ein: Ravelsbach bezwingt Pleißing/W.

Details Sonntag, 07. November 2021 02:39

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Ravelsbach und Pleißing/W. boten den rund 70 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Der USV Pleißing/W. erlitt gegen den SV Ravelsbach erwartungsgemäß eine Niederlage.

Raphael Ponzauner brachte Pleißing/W. in der siebten Minute ins Hintertreffen. Peter Zosak versenkte die Kugel zum 2:0 für Ravelsbach (32.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jiri Ruzicka mit dem 1:2 für den USV Pleißing/W. zur Stelle (42.). Der SV Ravelsbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Zosak der gefeierte Held

Philipp Resel traf zum 2:2 zugunsten von Pleißing/W. (52.). In Minute 52 sah Pleißings Conrad Thelen binnen einer Minute zweimal Gelb. Gefeierter Mann des Spiels war Zosak, der Ravelsbach mit seinem Treffer in der 85. Minute den Vorsprung brachte. Kurz vor dem Ende sah auch Ravelsbachs Marcel Engelmaier die Gelb-Rote Karte (88.). Am Schluss gewann der SV Ravelsbach gegen den USV Pleißing/W.

Ravelsbach nimmt mit 25 Punkten den dritten Rang ein. Mit dem Sieg knüpfte der SV Ravelsbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Gastgeber acht Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Pleißing/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse gehen die Gäste in der Rückrunde von der zwölften Position an. In der Verteidigung des USV Pleißing/W. stimmt es ganz und gar nicht: 35 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Pleißing/W. alles andere als positiv.

Mit 25 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Ravelsbach eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USV Pleißing/W. nach neun Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der SV Ravelsbach dann im nächsten Spiel den USC Burgschleinitz, während Pleißing/W. am gleichen Tag bei der SU Grabern antritt.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Ravelsbach – USV Pleißing/W, 3:2 (2:1)

7 Raphael Ponzauner 1:0

32 Peter Zosak 2:0

42 Jiri Ruzicka 2:1

52 Philipp Resel 2:2

85 Peter Zosak 3:2

