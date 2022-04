Knapper Sieg beim SC Guntersdorf: Zellerndorf am Gipfel

Details Montag, 25. April 2022 01:44

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Im Spiel von Guntersdorf gegen Zellerndorf gab es vor rund 120 fußballbegeisterten Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Überraschung blieb aus, sodass der SC Guntersdorf eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Guntersdorf beim SV Zellerndorf triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Sebastian Reithofer aufseiten von Zellerndorf das 1:0 (43.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Paul Prechtl die Führung des Tabellenführers aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Doch die Gastgeber kamen besser aus den Kabinen und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Für das erste Tor des SC Guntersdorf war Nihad Osmanovic verantwortlich, der in der 57. Minute das 1:2 besorgte. Die komfortable Halbzeitführung des SV Zellerndorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Guntersdorfs Julian Schönbauer schoss den Ausgleich in der 66. Spielminute. Doch die Gäste hatten eine schnelle Antwort parat. Vinzenz Bussek schoss für Zellerndorf in der 68. Minute das dritte Tor. Am Schluss schlug der SV Zellerndorf den SC Guntersdorf mit 3:2.

Zellerndorf träumt weiter vom Titel

Trotz der Schlappe behält Guntersdorf den siebten Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Guntersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Die errungenen drei Zähler gingen für Zellerndorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. 55 Tore – mehr Treffer als der SV Zellerndorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal. Mit dem Sieg knüpfte der SV Zellerndorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Zellerndorf 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit zwölf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Zellerndorf zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist Guntersdorf zum UFC Hadres/M, zeitgleich empfängt der SV Zellerndorf den SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SC Guntersdorf – SV Zellerndorf, 2:3 (0:2)

68 Vinzenz Bussek 2:3

66 Julian Schoenbauer 2:2

57 Nihad Osmanovic 1:2

45 Paul Prechtl 0:2

43 Sebastian Reithofer 0:1