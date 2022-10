Eintr. Pulkautal siegt im Spitzenspiel gegen Nappersdorf

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:36

2. Klasse Pulkautal: Vor rund 150 Zuschauern fand am Samstag das Topspiel der 2. Klasse Pulkautal statt. Der USV Nappersdorf verlor die Tabellenführung durch eine 2:3-Niederlage gegen den SV Eintracht Pulkautal. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Nappersdorf geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Michael Schwab das schnelle 1:0 für Eintracht Pulkautal erzielte. Vojtech Pazdera schoss für den USV Nappersdorf in der 35. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte der SV Eintracht Pulkautal durch Matthäus Macho das 2:1 (44.). Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Schwab schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 3:1 auf die Siegerstraße (64.). Kurz vor Ultimo war noch Reinhard Krysl zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Nappersdorf verantwortlich (87.). In der Nachspielzeit gab es für die Gäste noch zwei Platzverweise zu verkraften. Mathias Thürmer (92., Foul) und Adam Novotny (93. Unsportl., Gelb-Rot) mussten etwas früher das Feld verlassen. Letzten Endes holte Eintracht Pulkautal gegen den Gast drei Zähler.

Wachablöse an der Spitze

Der Dreier gegen den USV Nappersdorf beförderte den SV Eintracht Pulkautal an die Spitze der 2. Klasse Pulkautal. In den letzten fünf Spielen ließ sich Eintracht Pulkautal selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Erfolgsgarant von Nappersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 37 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der SV Eintracht Pulkautal auf den UFC Gaubitsch, der USV Nappersdorf spielt tags zuvor gegen den USC Fallbach.

2. Klasse Pulkautal: SV Eintracht Pulkautal – USV Nappersdorf, 3:2 (2:1)

87 Reinhard Krysl 3:2

64 Michael Schwab 3:1

44 Matthaeus Macho 2:1

35 Vojtech Pazdera 1:1

6 Michael Schwab 1:0