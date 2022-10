Sieg gegen Wildendürnbach: Hollabrunn rückt auf Platz drei vor

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:42

2. Klasse Pulkautal: Beinahe 100 Besucher kamen zum Spiel der 9. Runde nach Hollabrunn. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ATSV Hollabrunn und dem UFC Wildendürnbach, die mit 2:1 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte Hollabrunn dabei jedoch nicht.

Die Hausherren zeigten gleich zu Beginn eine starke Leistung. Serkan Ciftci machte in der achten Minute das 1:0 der Heimmannschaft perfekt. Doch die Gäste konnten etwas später doch eine Antwort geben. In der 25. Minute erzielte Erik Hradil das 1:1 für Wildendürnbach. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Dass der ATSV Hollabrunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jovan Pavlovic, der in der 72. Minute zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Hollabrunn.

Hollabrunn voll im Geschäft

Der ATSV Hollabrunn liegt im Klassement nun auf Rang drei. Die Offensive von Hollabrunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der UFC Wildendürnbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 26-mal schlugen die Angreifer des ATSV Hollabrunn in dieser Spielzeit zu. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ATSV Hollabrunn. In den letzten fünf Partien rief Hollabrunn konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Mit elf ergatterten Punkten steht Wildendürnbach auf Tabellenplatz sechs. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Der ATSV Hollabrunn tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der SU Grabern an. Zwei Tage später empfängt der UFC Wildendürnbach den SC Guntersdorf.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – UFC Wildendürnbach, 2:1 (1:1)

72 Jovan Pavlovic 2:1

25 Erik Hradil 1:1

8 Serkan Ciftci 1:0