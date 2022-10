Blamage für Nappersdorf beim UFC Hanfthal

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:28

2. Klasse Pulkautal: Eine reife Leistung zeigte Hanfthal beim 4:1-Sieg gegen Nappersdorf. Wenn der Gast auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Wer hätte das gedacht? Der UFC Hanfthal wuchs über sich hinaus und fügte dem USV Nappersdorf vor etwa 70 Fans eine Pleite zu.

Miroslav Styks brachte Hanfthal in der neunten Spielminute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging. Styks schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Hanfthals Johannes Öfferl legte in der 51. Minute zum 3:0 nach. Matthias Leisser überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den UFC Hanfthal (56.). In der Schlussphase gelang Adam Novotny noch der Ehrentreffer für Nappersdorf (76.). Am Schluss gewann Hanfthal gegen den USV Nappersdorf.

Hanfthal gelingt die Überraschung

Der UFC Hanfthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hanfthal gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den UFC Hanfthal, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Bei Nappersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Die gute Bilanz des USV Nappersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Nappersdorf bisher sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Hanfthal tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 20:00 Uhr, beim USC Fallbach an. Zwei Tage später (15:30 Uhr) empfängt der USV Nappersdorf den UFC Wildendürnbach.

2. Klasse Pulkautal: UFC Hanfthal – USV Nappersdorf, 4:1 (1:0)

76 Adam Novotny 4:1

56 Matthias Leisser 4:0

51 Johannes Oefferl 3:0

48 Miroslav Styks 2:0

9 Miroslav Styks 1:0