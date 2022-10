Erfolgreiche Aufholjagd von Pulkau beim USV Pleißing/W.

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:09

2. Klasse Pulkautal: An die 90 Besucher kamen am Sonntag nach Pleißing. Der USV Pleißing/W. und Pulkau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für den SV Pulkau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Für den Führungstreffer von Pleißing/W. zeichnete Jakub Vrbka verantwortlich (30.), der einen Strafstoß verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Patrik Hlavka den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 (40.). Mit der Führung für den USV Pleißing/W. ging es in die Kabine. In Halbzeit zwei steigerten sich die Gäste aber enorm. Jiri Mica witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Pulkau ein (65.). In der 70. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Pleißing/W. kam nicht mehr ins Spiel zurück, der SV Pulkau erzielte sogar die Führung (71.) und bei beiden Treffern ließ sich Klaus Jürgen Spätauf als Torschütze feiern. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte der USV Pleißing/W. das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Spätauf-Doppelpack zum Sieg

Pleißing/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 11:35 – das Torverhältnis des USV Pleißing/W. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Pleißing/W. alles andere als positiv. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der USV Pleißing/W. aktuell nur Position elf bekleidet.

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Pulkau ist deutlich zu hoch. 53 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Pulkautal fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte der SV Pulkau bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Pulkau setzte sich mit diesem Sieg von Pleißing/W. ab und belegt nun mit neun Punkten den neunten Rang, während der USV Pleißing/W. weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Pleißing/W. tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim ATSV Hollabrunn an. Zwei Tage später empfängt der SV Pulkau den UFC Gaubitsch.

2. Klasse Pulkautal: USV Pleißing/W. – SV Pulkau, 2:3 (2:0)

71 Klaus-Juergen Spaetauf 2:3

70 Klaus-Juergen Spaetauf 2:2

65 Jiri Mica 2:1

40 Patrik Hlavka 2:0

30 Jakub Vrbka 1:0