Strick rettet Gaubitsch den Punkt gegen Guntersdorf

Details Sonntag, 06. November 2022 00:58

2. Klasse Pulkautal: Etwa 50 Besucher kamen zu diesem Spiel der nachgeholten 2. Runde. Im Spiel des Gastgebers gegen den UFC Gaubitsch gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Für das 1:0 und 2:0 war Michal Ondica verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (1./45.). Alexander Fischer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den UFC Gaubitsch ein (45+1.). Die Pausenführung des SC Guntersdorf fiel knapp aus. In der 76. Minute erzielte Lukas Prukl das 2:2 für die Gäste. Der Treffer zum 3:2 sicherte Guntersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Ondica in diesem Spiel (78.). Der Treffer, der Patrik Strick in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SC Guntersdorf und Gaubitsch mit einem Unentschieden.

Ondica-Dreierpack reichte nicht zum Sieg

Mit 30 Punkten auf dem Habenkonto beendete Guntersdorf die letzte Saison auf dem neunten Platz.

Der UFC Gaubitsch geht mit nun einem Zähler auf Platz acht in die Winterpause.

Mit vier Punkten auf der Habenseite steht der SC Guntersdorf derzeit auf dem fünften Rang.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – UFC Gaubitsch, 3:3 (2:1)

90 Patrik Strick 3:3

78 Michal Ondica 3:2

76 Lukas Prukl 2:2

46 Alexander Fischer 2:1

45 Michal Ondica 2:0

1 Michal Ondica 1:0