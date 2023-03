Punkteteilung zwischen Eintracht Pulkautal und Hanfthal

Details Samstag, 25. März 2023 23:38

2. Klasse Pulkautal: Eintracht Pulkautal wurde gegen Hanfthal am Samstag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor 80 Fans über ein 2:2 nicht hinaus. Dem UFC Hanfthal gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, SV Eintracht Pulkautal. Im Hinspiel hatte der SV Eintracht Pulkautal einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Die Abtastphase dauerte nicht all zu lange an. Das 1:0 der Heimmannschaft bejubelte Florian Eser (14.). Schon in der 21. Minute erzielte Hanfthals Vaclav Pechal den Ausgleich. Doppelschlag: Die Gäste nutzen die Verunsicherung der Gastgeber und legten nach. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miroslav Styks in der 22. Minute zum 2:1 für Hanfthal. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der UFC Hanfthal einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der favorit wollte die Niederlage aber nicht akzeptieren. Eser war zur Stelle und markierte das 2:2 von Eintracht Pulkautal (67.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SV Eintracht Pulkautal und Hanfthal mit einem Unentschieden.

Punkteteilung trotz Doppelpack von Eser

Sicherlich ist das Ergebnis für Eintr. Pulkautal nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Der SV Eintracht Pulkautal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der UFC Hanfthal im Klassement auf Platz zehn. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 32 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Hanfthal verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und neun Niederlagen. Der UFC Hanfthal überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Eintr. Pulkautal auf den SV Pulkau, Hanfthal spielt am selben Tag gegen den UFC Wildendürnbach.

2. Klasse Pulkautal: SV Eintracht Pulkautal – UFC Hanfthal, 2:2 (1:2)

67 Florian Eser 2:2

22 Miroslav Styks 1:2

21 Vaclav Pechal 1:1

14 Florian Eser 1:0

