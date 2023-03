Manhartsberg gewinnt klar beim SV Pulkau

Details Montag, 27. März 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Rund 200 Besucher kamen nach Pulkau um dieses Spiel zu verfolgen. Manhartsberg erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SV Pulkau. Damit wurde der SV Manhartsberg der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einer 0:8-Klatsche für Pulkau geendet.

Das 1:0 durch Krystof Blokes in der zehnten Minute brachte das Heimteam vermeintlich auf die Siegerstraße. Jan Nespesny trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für den Ausgleich. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Patrick Mikolasek für Manhartsberg zur Führung (44.). Zur Pause war der Ligaprimus im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mikolasek (47., Elfmeter) und Florian Warbinek (66.) erhöhten, ehe Nespesny das 5:1 besorgte (82.). Der SV Manhartsberg musste dann noch den Treffer durch Gerhard Schön zum 2:5 hinnehmen (90.). Letzten Endes holte Manhartsberg gegen den SV Pulkau drei Zähler.

Manhartsberg bleibt Tabellenführer

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Pulkau weiter im Schlamassel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SV Pulkau ist deutlich zu hoch. 60 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Pulkautal fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Pulkau alles andere als positiv.

Der Angriff des SV Manhartsberg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 42-mal zu. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Manhartsberg. Manhartsberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Defensivleistung des SV Pulkau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Manhartsberg offenbarte Pulkau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während der SV Pulkau am kommenden Samstag den SV Eintracht Pulkautal empfängt, bekommt es Manhartsberg am selben Tag mit dem ATSV Hollabrunn zu tun.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – SV Manhartsberg, 2:5 (1:2)

90 Gerhard Schoen 2:5

82 Jan Nespesny 1:5

66 Florian Warbinek 1:4

47 Patrick Mikolasek 1:3

44 Patrick Mikolasek 1:2

21 Jan Nespesny 1:1

10 Krystof Blokes 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei