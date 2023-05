Manhartsberg gewinnt hoch gegen Nappersdorf

Details Montag, 29. Mai 2023 00:04

2. Klasse Pulkautal: Der USV Nappersdorf blieb gegen den SV Manhartsberg chancenlos und kassierte vor 180 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Manhartsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Nappersdorf einen klaren Erfolg. Der USV Nappersdorf hatte den SV Manhartsberg im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:2 gesiegt.

Die ersten zwanzig Minuten belauerten sich beide Teams. Für das erste Tor sorgte Patrick Mikolasek. In der 20. Minute traf der Spieler von Manhartsberg ins Schwarze. Philip Brand erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 35 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für den SV Manhartsberg ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederbeginn war das Spiel praktisch entschieden. Jan Nespesny brachte Manhartsberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). Eigentlich war Nappersdorf schon geschlagen, als Mikolasek das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). Letztlich kam der SV Manhartsberg gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Manhartsberg voll im Titelrennen

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Manhartsberg hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der SV Manhartsberg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 72 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Manhartsberg. Der SV Manhartsberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Manhartsberg 14 Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Den SV Manhartsberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 34 Punkten auf der Habenseite steht der USV Nappersdorf derzeit auf dem fünften Rang. Mit beeindruckenden 64 Treffern stellt Nappersdorf den zweitbesten Angriff der 2. Klasse Pulkautal, allerdings fand Manhartsberg diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Der USV Nappersdorf verbuchte insgesamt elf Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft der SV Manhartsberg auf den UFC Gaubitsch, Nappersdorf spielt tags zuvor gegen den UFC Hanfthal.

2. Klasse Pulkautal: SV Manhartsberg – USV Nappersdorf, 4:0 (2:0)

68 Patrick Mikolasek 4:0

52 Jan Nespesny 3:0

35 Philip Brand 2:0

20 Patrick Mikolasek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei