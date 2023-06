Tore am laufenden Band für Hollabrunn gegen Grabern

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Klasse Pulkautal: Der ATSV Hollabrunn kannte vor 120 Zuschauern mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Hollabrunn setzte sich standesgemäß gegen die SU Grabern durch. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des ATSV Hollabrunn gegangen.

Filip Kostic brachte das Heimteam in der 22. Spielminute in Führung. Emre Kanceltik nutzte die Chance für Hollabrunn und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marko Petrovic, als er das 3:0 für den ATSV Hollabrunn besorgte (47.). Mit dem 4:0 von Avni Imeri für Hollabrunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Doppelpack für den ATSV Hollabrunn: Nach seinem ersten Tor (57., Elfmeter) markierte Serkan Ciftci wenig später seinen zweiten Treffer (59.). Mit zwei schnellen Treffern von Michal Mazel (64.) und Simon Sauberer (68.) machte Grabern deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Durchsetzungsstark zeigte sich Hollabrunn, als Besmir Ferati (73.) und Ciftci (82.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Letztlich feierte der ATSV Hollabrunn gegen die SU Grabern nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hollabrunn wahrt die Titelchance

Hollabrunn machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Erfolgsgarant des ATSV Hollabrunn ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 73 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zuletzt lief es erfreulich für Hollabrunn, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Grabern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den elften Tabellenplatz. Die SU Grabern musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Grabern insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die SU Grabern die dritte Pleite am Stück.

Als Nächstes steht für den ATSV Hollabrunn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den USV Pleißing/W. Grabern tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SC Guntersdorf an.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – SU Grabern, 8:2 (2:0)

82 Serkan Ciftci 8:2

73 Besmir Ferati 7:2

68 Simon Sauberer 6:2

64 Michal Mazel 6:1

59 Serkan Ciftci 6:0

57 Serkan Ciftci 5:0

54 Avni Imeri 4:0

47 Marko Petrovic 3:0

26 Emre Kanceltik 2:0

22 Filip Kostic 1:0

