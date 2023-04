Burgschleinitz/Straning siegt im Spitzenspiel beim USV Kühnring

Details Sonntag, 23. April 2023 00:12

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 220 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 18. Runde nicht entgehen lassen. Erfolgreich brachte der Burgschleinitz/Straning den Auswärtstermin beim USV Kühnring über die Bühne und gewann das Match mit 3:1. Vor eigener Kulisse hatte Burgschleinitz/Straning beim 1:1 im Hinspiel einen Zähler geholt.

Schon nach acht Minuten vergaben die Gäste die Großchance zur Führung. Nach 19 Minuten fanden auch die Gastgeber die erste Top-Möglichkeit vor. Filip Damborsky stellte die Weichen dann für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Jonas Braunsteiner köpfte die Kugel nach einem Freistoß zum 2:0 für den SG Burgschleinitz/Straning über die Linie (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Stefan Pfaller nutzte einen Patzer der gegnerischen Hintermannschaft und beförderte das Leder zum 1:2 von Kühnring in die Maschen (58.). Mit dem 3:1 sicherte Damborsky dem Burgschleinitz/Straning nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (67.). Lukas Maurer wurde in der 84. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Burgschleinitz/Straning die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Unter dem Strich nahm der SG Burgschleinitz/Straning beim USV Kühnring einen Auswärtssieg mit.

Burgschleinitz/Straning klettert auf Rang zwei

Kühnring weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kamen die Gastgeber auf insgesamt nur sieben Punkte und hätten somit noch einiges mehr holen können.

Der Burgschleinitz/Straning präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Burgschleinitz/Straning. Die Saisonbilanz des SG Burgschleinitz/Straning sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte der Burgschleinitz/Straning lediglich drei Niederlagen ein. Burgschleinitz/Straning befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog der SG Burgschleinitz/Straning am USV Kühnring vorbei auf Platz zwei. Kühnring fiel auf die dritte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft der USV Kühnring auf den SV Raiffeisen Union Japons (20:00 Uhr), der Burgschleinitz/Straning reist tags darauf zum USV Weitersfeld (19:00 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Kühnring – SG Burgschleinitz/Straning, 1:3 (0:2)

67 Filip Damborsky 1:3

58 Stefan Pfaller 1:2

35 Jonas Braunsteiner 0:2

24 Filip Damborsky 0:1

