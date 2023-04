Torfestival zwischen Irnfritz und Ravelsbach

Details Samstag, 29. April 2023 00:28

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Am Freitag begrüßte Irnfritz Ravelsbach. Die Begegnung ging vor rund 100 Zuschauern mit 5:3 zugunsten des TSV Irnfritz aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Irnfritz enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel war der SV Ravelsbach bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Der Gast geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Michael Winkler mit einem Schuss ins kurze Eck das schnelle 1:0 für den TSV Irnfritz erzielte. Für das 2:0 von Irnfritz zeichnete Bernhard Wimmer verantwortlich (21.). Mit dem 3:0 von Christian Arthaber für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte David Pavelka auf Seiten von Ravelsbach das 1:3 (40.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Irnfritz durch Samuel Gürtler den vierten Treffer nachlegte (45.). Der tonangebende Stil des TSV Irnfritz spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Die Heimsichen trafen kurz nach Wiederbeginn erneut. Wimmer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für Irnfritz (52.). In der 64. Minute sprang der Ball gleich zweimal hintereinander an den Pfosten der Gäste. Eine starke Leistung zeigte Tomas Kytlica, der sich mit einem Doppelpack für den SV Ravelsbach beim Trainer empfahl (63./82.). Schlussendlich verbuchte der TSV Irnfritz gegen Ravelsbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Irnfritz rückt vorerst auf Platz fünf vor

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Irnfritz aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Der TSV Irnfritz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Irnfritz. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der TSV Irnfritz momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Irnfritz in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Der SV Ravelsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Ravelsbach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den TSV Irnfritz gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Ravelsbach in dieser Saison. Nun musste sich Ravelsbach schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Ravelsbach, sodass man lediglich zwei Punkte holte.

Am nächsten Samstag reist Irnfritz zum UFC Drosendorf, zeitgleich empfängt Ravelsbach den USV Geras.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: TSV Irnfritz – SV Ravelsbach, 5:3 (4:1)

82 Tomas Kytlica 5:3

63 Tomas Kytlica 5:2

52 Bernhard Wimmer 5:1

45 Samuel Guertler 4:1

40 David Pavelka 3:1

37 Christian Arthaber 3:0

21 Bernhard Wimmer 2:0

9 Michael Winkler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei