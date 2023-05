Weitersfeld bezwingt den SV Union Japons

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:02

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV Weitersfeld errang am Samstag vor mehr als 110 Zuschauern einen 3:1-Sieg über den SV Raiffeisen Union Japons. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USV Weitersfeld wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

Marcel Buljovcic brachte Weitersfeld in der 13. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Lukas Hofer die Führung des USV Weitersfeld aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der SV Union Japons traf per Freistoß zum 1:2 (54.) - Torschütze war Julian Plessl. Der Treffer von Buljovcic in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letzten Endes ging der USV Weitersfeld im Duell mit dem SVU Japons als Sieger hervor.

Doppelpack von Buljovcic ebnet den Weg

Der SV Raiffeisen Union Japons muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der SV Union Japons momentan auf dem Konto. Die Lage des SVU Japons bleibt angespannt. Gegen Weitersfeld musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USV Weitersfeld hat nach dem souveränen Erfolg über den SV Raiffeisen Union Japons weiter die zweite Tabellenposition inne. Der USV Weitersfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 58 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Weitersfeld. Der USV Weitersfeld sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Die letzten Resultate des USV Weitersfeld konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Während der SV Union Japons am nächsten Freitag (20:00 Uhr) beim USV St. Leonhard/HW gastiert, steht für Weitersfeld einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SVU Langau auf der Agenda.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Raiffeisen Union Japons – USV Weitersfeld, 1:3 (0:2)

83 Marcel Buljovcic 1:3

54 Julian Plessl 1:2

43 Lukas Hofer 0:2

13 Marcel Buljovcic 0:1

