ESV Wr. Neustadt verliert auch beim SC Lichtenwörth

2. Klasse Steinfeld: Der ESV Wr. Neustadt kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SC Lichtenwörth mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor rund 110 Zuschauern 0:3. Lichtenwörth ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen HW Wr. Neustadt einen klaren Erfolg.

Mehr als eine halbe Stunde lang konnten die Gäste einen Gegentreffer verhindern. Mustafa Uysal brachte dann dem SC Lichtenwörth nach 32 Minuten die 1:0-Führung. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn.

Souveräner Heimerfolg

Auch in Halbzeit zwei dauerte es rund 20 Minuten bis zum nächsten Treffer. Adil Uysal witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für Lichtenwörth ein (65.). Zwölf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war das Spiel dann endgültig entschieden. Michael Bayer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SC Lichtenwörth (78.). Am Schluss fuhr Lichtenwörth gegen den ESV HW Wr. Neustadt auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der SC Lichtenwörth freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lichtenwörth.

Nach fünf bestrittenen Begegnungen ist der ESV Wr. Neustadt Letzter der 2. Klasse Steinfeld. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die schmerzliche Phase von HW Wr. Neustadt dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Die Defensivleistung des ESV HW Wr. Neustadt lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Lichtenwörth offenbarte der ESV Wr. Neustadt eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am Freitag gastiert Lichtenwörth beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl. Am Sonntag ist der ESV HW Wr. Neustadt in der Fremde beim SV Weikersdorf gefordert.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – ESV HW Wr. Neustadt, 3:0 (1:0)

78 Michael Bayer 3:0

65 Adil Uysal 2:0

32 Mustafa Uysal 1:0

