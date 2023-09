Doppelschlag von Tiskaya! Club 83 bezwingt Pottendorf

Details Sonntag, 17. September 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Etwa 120 Besucher kamen am Samstag nach Pottendorf und wollten das Spiel der 5. Runde gegen den Club 83 Wiener Neustadt mitverfolgen. Der FV Club 83 Wr. Neustadt holte den ersten Saisonsieg gegen die SVg. Pottendorf durch einen 2:0-Erfolg.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch in Halbzeit zwei gab es lange Zeit keine Tore zu sehen. Erst in den Schlussminuten gelang den Gästen der Doppelschlag. Mit einem schnellen Doppelpack (83./85.) zum 2:0 schockte Baran Tiskaya Pottendorf. Die Luft bei der Heimmannschaft war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Nail Hakkan bemerkbar machte, der in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann der Club 83 Wr. Neustadt gegen die SVg. Pottendorf.

Tiskaya gelingt später Doppelpack

Trotz der Niederlage belegt Pottendorf weiterhin den achten Tabellenplatz. Wo bei der SVg. Pottendorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die vier erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Der FV Club 83 Wr. Neustadt holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch die drei Punkte gegen Pottendorf verbesserte sich der Club 83 Wr. Neustadt auf Platz neun.

Die SVg. Pottendorf verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Pottendorf zum SC Theresienfeld, tags zuvor begrüßt der FV Club 83 Wr. Neustadt den SV Admira Wr. Neustadt vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – FV Club 83 Wr. Neustadt, 0:2 (0:0)

85 Baran Tiskaya 0:2

83 Baran Tiskaya 0:1

