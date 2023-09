Lichtenwörth entführt die Punkte aus Wöllersdorf

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Etwa 120 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Wöllersdorf. Der SC Lichtenwörth kam gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Lichtenwörth heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Lichtenwörth bereits in Front. Erwin Hujdurovic markierte in der dritten Minute die Führung. Schon in der 16. Minute erhöhte Adil Uysal auf 2:0 für den Gast. Bevor es in die Pause ging, hatte Johannes Sommer noch das 1:2 des ATSV Wöllersdorf parat (45.). Zur Pause wusste der SC Lichtenwörth eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Gäste drehen nach der Pause auf

Nach einer Stunde sorgten die Gäste für die Entscheidung in diesem Spiel. Michael Bayer (61.) und Sefa Havan (68.) erhöhten, ehe Mustafa Uysal das 5:1 besorgte (73.). Nach 88 Minuten beförderte Wöllersdorf das Leder zum 2:5 ins gegnerische Netz. Ein starker Auftritt ermöglichte Lichtenwörth am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ATSV Wöllersdorf. Man kassierte bereits 20 Tore gegen sich. Die Gastgeber bekommen das Defensivmanko nicht in den Griff und stecken weiter im Keller fest. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Wöllersdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Beim SC Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Lichtenwörth machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lichtenwörth. Der SC Lichtenwörth ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl ist der ESV HW Wr. Neustadt (Samstag, 17:00 Uhr). Lichtenwörth misst sich am selben Tag mit dem USC Wampersdorf (16:00 Uhr).

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – SC Lichtenwörth, 2:5 (1:2)

88 Rene Fuerster 2:5

73 Mustafa Uysal 1:5

68 Sefa Havan 1:4

61 Michael Bayer 1:3

45 Johannes Sommer 1:2

16 Adil Uysal 0:2

3 Erwin Hujdurovic 0:1

