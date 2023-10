Wampersdorf kämpft sich zum Punkt beim SC Lichtenwörth

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Im Spiel von Lichtenwörth gegen den USC Wampersdorf gab es vor mehr als 130 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war der USC Wampersdorf mitnichten. Wampersdorf kam gegen den SC Lichtenwörth zu einem achtbaren Remis.

Lichtenwörth geriet in der 30. Minute durch den Treffer von Andreas Berndl-Kainz ins Hintertreffen. Lukas Erben versenkte kurz darauf die Kugel zum 2:0 für den USC Wampersdorf (34.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Torfestival in Halbzeit zwei

Gleich nach der Pause schlugen die Heimischen zu. Adil Uysal nutzte die Chance für den SC Lichtenwörth und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Dann gelang sogar der Ausgleich. Mustafa Uysal witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die Gastgeber ein (53.). Mit einem schnellen Doppelpack (61./64.) zum 4:2 schockte Michael Bayer Wampersdorf. Wieder ein Doppelschlag der Gäste. Durchsetzungsstark zeigte sich der USC Wampersdorf, als Dominik Erben (72.) und Lukas Erben (74.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen Lichtenwörth und dem USC Wampersdorf pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Beim SC Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Für Lichtenwörth gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der SC Lichtenwörth bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Lichtenwörth derzeit auf dem Konto. Der SC Lichtenwörth blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Wampersdorf liegt nun auf Platz sechs. Am liebsten teilt der USC Wampersdorf die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den USC Wampersdorf, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Als Nächstes steht für Lichtenwörth eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt. Wampersdorf tritt zwei Tage später daheim gegen den ESV HW Wr. Neustadt an.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – USC Wampersdorf, 4:4 (1:2)

74 Lukas Erben 4:4

72 Dominik Erben 4:3

64 Michael Bayer 4:2

61 Michael Bayer 3:2

53 Mustafa Uysal 2:2

46 Adil Uysal 1:2

34 Lukas Erben 0:2

30 Andreas Berndl-Kainz 0:1

