Befreiungsschlag des ESV Wr. Neustadt gegen Wöllersdorf

2. Klasse Steinfeld: Rund 90 Zuschauer sahen das "Keller-Duell" der 7. Runde. Der ESV Wr. Neustadt kam gegen Wöllersdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich HW Wr. Neustadt als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Heimelf begann besser. 90 Zuschauer sahen, wie Kevin Senft in der 16. Minute das 1:0 für die Gastgeber markierte. In Minute 29 vergab Kevin Senft die Großchance per Elfmeter, den Keeper Thomas Wetzstein halten konnte. Zur Pause behielt der ESV HW Wr. Neustadt die Nase knapp vorn.

39. min: Nach einen Vorstoß für den ATSV scheitert Senft erneut mit einem Schuss aufs lange Eck an Wetzstein. rittStefan Ritter, Ticker-Reporter

Den Gästen gelingt nur der Ehrentreffer

Stefan Sebesta erhöhte den Vorsprung des ESV Wr. Neustadt nach 51 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 von HW Wr. Neustadt sorgte Max Lutterschmidt, der in Minute 67 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für ESV HW Wr. Neustadt zum 3:0 Nr. 2 Lutterschmidt. Scharfe Hereingabe und mit etwas abgefälschtem Glück ins Tor... rittStefan Ritter, Ticker-Reporter

David Markovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den ESV HW Wr. Neustadt (73.). In der Schlussphase gelang dem ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl noch der Ehrentreffer (82.). Am Schluss siegte der ESV Wr. Neustadt gegen die Gäste.

Für HW Wr. Neustadt gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der ESV HW Wr. Neustadt fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim ESV Wr. Neustadt. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des ATSV Wöllersdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 24 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Steinfeld. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim ATSV Wöllersdorf etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte Wöllersdorf.

Nach der klaren Niederlage gegen HW Wr. Neustadt ist der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Steinfeld. Mit diesem Sieg zog der ESV HW Wr. Neustadt am ATSV Wöllersdorf vorbei auf Platz elf. Wöllersdorf fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Kommenden Sonntag, um 15:30 Uhr, tritt der ESV Wr. Neustadt beim USC Wampersdorf an, schon einen Tag vorher muss der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl seine Hausaufgaben beim SV Weikersdorf erledigen. Los geht es ebenfalls um 15:30 Uhr.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 4:1 (1:0)

82 Rene Fuerster 4:1

73 David Markovic 4:0

67 Max Lutterschmidt 3:0

51 Stefan Sebesta 2:0

16 Kevin Senft 1:0

