Piesting geht gegen Pottendorf leer aus

2. Klasse Steinfeld: Fast 100 Besucher kamen am Freitagabend zum Spiel der 8. Runde zwischen dem SC Piesting und der SVg Pottendorf. Die SVg. Pottendorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Piesting.

Die Gäste erwischten einen Traumstart in dieses Spiel. Für den Führungstreffer von Pottendorf zeichnete Robert-Alin Condurachi verantwortlich (8.), nachdem er den Keeper mit einem Heber bezwang. Ivan Brandic nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 20. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In Minute 35 reklamierten die Gastgeber Elfmeter, doch es kam nicht dazu.

Elfmeteralarm im Pottendorfer Strafraum, die Pfeife bleibt stumm! Lucas Zimmermann, Ticker-Reporter

Die Hintermannschaft von Piesting ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Parlov macht spät den Sieg perfekt

In Minute 79 krachte ein freistoß der Heimischen an die Querlatte. Mirko Parlov besorgte in der Schlussphase per Kopf schließlich den dritten Treffer für die SVg. Pottendorf (85.). Am Ende schlug Pottendorf den SC Piesting auswärts.

Pottendorf kämpft 98. Minuten um jeden Ball und gewinnt am Ende verdient gegen Ideen-und glücklose Piestinger. Lucas Zimmermann, Ticker-Reporter

Trotz der Schlappe behält Piesting den vierten Tabellenplatz bei. Nur zweimal gab sich die Heimmannschaft bisher geschlagen.

Die SVg. Pottendorf ist mit diesem Erfolg nun auf dem sechsten Platz. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Pottendorf bei.

Freitag, den 13.10.2023 tritt der SC Piesting beim SV Admira Wr. Neustadt an (18:45 Uhr), einen Tag später (15:30 Uhr) muss die SVg. Pottendorf ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SV Weikersdorf erledigen.

2. Klasse Steinfeld: SC Piesting – SVg. Pottendorf, 0:3 (0:2)

85 Mirko Parlov 0:3

20 Ivan Brandic 0:2

8 Robert-Alin Condurachi 0:1

