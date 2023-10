Sieg bei der SG Ortmann/Oed-Waldegg II: Admira Wr. Neustadt bleibt verlustpunktfrei

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Steinfeld: Vor rund 150 Zuschauern empfing die SG Ortmann/Oed-Waldegg II den Tabellenführer Admira Wr. Neustadt. Durch ein 5:3 holte sich die Admira Wr. Neustadt drei Punkte bei der Reserve von Ortmann/Oed-Waldegg. Der SV Admira Wr. Neustadt ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

SG Ortmann/Oed-Waldegg II legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Abdulkadir Sert aufhorchen (10./12.). Nachdem sich die Gäste gefangen hatten, kam die Antwort. Slobodan Gojanovic verkürzte für die Admira Wr. Neustadt später in der 23. Minute auf 1:2. Thomas Langer glich nur wenig später für den Gast aus (27.). Drei Minuten später ging der Tabellenprimus durch den zweiten Treffer von Gojanovic sogar in Führung (30.). Noch vor der Pause erhöhte Peter Darazs auf 2:4 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gojanovic erzielt Dreierpack

Gojanovic schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 5:2 für den SV Admira Wr. Neustadt in die Höhe. David Kirchberger schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 3:5 für Ortmann/Oed-Waldegg II über die Linie (77.). Am Schluss gewann die Admira Wr. Neustadt gegen das Heimteam.

Trotz der Niederlage belegt SG Ortmann/Oed-Waldegg II weiterhin den achten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Ortmann/Oed-Waldegg II derzeit auf dem Konto. Die Misere von SG Ortmann/Oed-Waldegg II hält an.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Admira Wr. Neustadt stets gesorgt, mehr Tore als die Admira Wr. N. (27) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Steinfeld. Der SV Admira Wr. Neustadt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon acht Siege auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist SG Ortmann/Oed-Waldegg II zum SV Winzendorf, zeitgleich empfängt die Admira Wr. Neustadt den SC Piesting.

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – SV Admira Wr. Neustadt, 3:5 (2:4)

77 David Kirchberger 3:5

63 Slobodan Gojanovic 2:5

45 Peter Darazs 2:4

30 Slobodan Gojanovic 2:3

27 Thomas Langer 2:2

23 Slobodan Gojanovic 2:1

12 Abdulkadir Sert 2:0

10 Abdulkadir Sert 1:0

