ATSV Wöllersdorf auch gegen Club 83 Wr. Neustadt erfolgreich

2. Klasse Steinfeld: Durch ein 5:2 holte sich der ATSV Wöllersdorf drei Punkte beim Club 83 Wr. Neustadt. Die Überraschung blieb aus: Gegen Wöllersdorf kassierte der FV Club 83 Wr. Neustadt vor rund 90 Besuchern eine deutliche Niederlage.

In der 26. Minute ging der Club 83 Wr. Neustadt durch Sebastian Wöckl in Führung. Tamas Horvath trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Tobias Gersch das 2:1 zugunsten des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl (45.). Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Gersch und Horvath treffen doppelt

Durch Treffer von Gersch (60.), Rajmund Pataki (74.) und Horvath (76.) zog der ATSV Wöllersdorf uneinholbar davon. Kurz vor Ultimo war noch Phillip Nussbaumer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des FV Club 83 Wr. Neustadt verantwortlich (85.). Schließlich sprang für Wöllersdorf gegen den Club 83 Wr. N. ein Dreier heraus.

Der FV Club 83 Wr. Neustadt befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl weiter im Abwärtssog. Zwei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Club 83 Wr. N. momentan auf dem Konto.

Der ATSV Wöllersdorf stabilisiert nach dem Erfolg über den FV Club 83 Wr. Neustadt die eigene Position im Klassement. Die Saison von Wöllersdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl nun schon sieben Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

Der Club 83 Wr. N. kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der ATSV Wöllersdorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag tritt der FV Club 83 Wr. Neustadt beim SV Winzendorf an, während Wöllersdorf einen Tag später die Reserve von SC Berndorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: FV Club 83 Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 2:5 (1:2)

26 Sebastian Woeckl 1:0

34 Tamas Horvath 1:1

45 Tobias Gersch 1:2

60 Tobias Gersch 1:3

74 Rajmund Pataki 1:4

76 Tamas Horvath 1:5

85 Phillip Nussbaumer 2:5

