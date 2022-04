Berndorf II holt sich in Lichtenwörth nächste Packung ab

Details Sonntag, 10. April 2022 01:53

2. Klasse Steinfeld: Die Zweitvertretung von SC Berndorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach 14 Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor etwa 100 Besuchern eine 1:5-Niederlage gegen den SC Lichtenwörth verdaut werden. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Lichtenwörth löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte das Heimteam die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Kevin Jasari brachte Berndorf II in der 23. Spielminute überraschend in Führung. SC Berndorf II musste dann aber doch den Treffer von Lukas Schwarz zum 1:1 hinnehmen (45+1.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Philip Bayer war es, der in der 55. Minute das Spielgerät im Tor des Gasts unterbrachte. Jonas Kisling versenkte die Kugel zum 3:1 für den SC Lichtenwörth (60.). Für das 4:1 von Lichtenwörth sorgte Bayer, der in Minute 66 zur Stelle war. Innerhalb von elf Minuten war das Spiel somit so gut wie entschieden. Marvin Tschirk besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SC Lichtenwörth (80.). Letztlich feierte Lichtenwörth gegen Berndorf II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach Führung wieder keine Punkte

Der SC Lichtenwörth klettert mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Lichtenwörth verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

SC Berndorf II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Steinfeld. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. In der Defensive drückt der Schuh bei Berndorf II, was in den 89 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Während der SC Lichtenwörth am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Zillingdorf gastiert, duelliert sich SC Berndorf II zeitgleich mit dem FV Club 83 Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lichtenwörth – SC Berndorf II, 5:1 (1:1)

80 Marvin Tschirk 5:1

66 Philip Bayer 4:1

60 Jonas Kisling 3:1

55 Philip Bayer 2:1

46 Lukas Schwarz 1:1

23 Kevin Jasari 0:1