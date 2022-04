Zwei-Tore-Mann Pauer reicht Admira Wr. Neustadt nicht gegen Lanzenkirchen

Details Samstag, 09. April 2022 01:11

2. Klasse Steinfeld: Die Admira Wr. Neustadt und Lanzenkirchen boten den rund 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SV Admira Wr. Neustadt erlitt gegen den SC Lanzenkirchen erwartungsgemäß eine Niederlage. Lanzenkirchen hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Mit einem schnellen Doppelpack (36./38.) zum 2:0 schockte Michael Wolfsgruber die Admira Wr. Neustadt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 50. Minute brachte Florian Pauer den Ball im Netz des SC Lanzenkirchen unter und verkürzte auf 2:1. In der 66. Minute erhöhte Dennis Leuchtmann auf 3:1 für den Gast. Es folgte der Anschlusstreffer für den SV Admira Wr. Neustadt – bereits der zweite für Pauer. Nun stand es nur noch 2:3 (80.), doch mehr wollte den Gastgebern dann doch nicht mehr gelingen. Am Ende nahm Lanzenkirchen bei den Gastgebern einen Auswärtssieg mit.

Doppelpacks von Pauer und Wolfsgruber

Die Admira Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des SV Admira Wr. Neustadt knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. In der Verteidigung der Admira Wr. Neustadt stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der SV Admira Wr. Neustadt schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SC Lanzenkirchen behauptet nach dem Erfolg über die Admira Wr. Neustadt den dritten Tabellenplatz. Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lanzenkirchen.

Der SC Lanzenkirchen wandert mit nun 36 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SV Admira Wr. Neustadt gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist die Admira Wr. N. zum SC Theresienfeld, zeitgleich empfängt Lanzenkirchen den ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – SC Lanzenkirchen, 2:3 (0:2)

80 Florian Pauer 2:3

66 Dennis Leuchtmann 1:3

50 Florian Pauer 1:2

38 Michael Wolfsgruber 0:2

36 Michael Wolfsgruber 0:1