Lanzenkirchen siegt im Spitzenspiel gegen Winzendorf

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:28

2. Klasse Steinfeld: Mit dem SC Lanzenkirchen und dem SV Winzendorf trafen sich am Samstag zwei Topteams vor rund 250 Besuchern. Für den Gast schien Lanzenkirchen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SC Lanzenkirchen als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel beider Teams war 1:0 für Winzendorf geendet.

Für den Führungstreffer des SV Winzendorf zeichnete Stefan Mollner schon früh im Spiel verantwortlich (3.). Doch die Heimelf hatte die richtige Antwort parat. Dennis Leuchtmann traf zum 1:1 zugunsten von Lanzenkirchen (14.). Michael Wolfsgruber versenkte die Kugel zum 2:1 (26.). Leuchtmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (32.). Mit der 3:1-Führung für den SC Lanzenkirchen ging es in die Halbzeitpause. Dominic Fiala war zur Stelle und markierte das 2:3 von Winzendorf (63.). Doch einer nahm dem Spiel dann die Spannung. Das 4:2 für Lanzenkirchen stellte wieder Leuchtmann sicher. In der 69. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Wolfsgruber war es, der kurz vor Ultimo das 5:2 besorgte und die Heimmannschaft inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Schlussendlich verbuchte der SC Lanzenkirchen gegen den SV Winzendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Lanzenkirchen zieht an Winzendorf vorbei

Lanzenkirchen hat nach dem souveränen Erfolg über Winzendorf nun die zweite Tabellenposition inne. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Lanzenkirchen ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage fiel der SV Winzendorf in der Tabelle nicht weit zurück und steht damit auf Platz drei. Winzendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Die Lage des SV Winzendorf bleibt angespannt. Gegen Lanzenkirchen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist der SC Lanzenkirchen zum WSV Oed/Waldegg, zeitgleich empfängt Winzendorf den SV Admira Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SC Lanzenkirchen – SV Winzendorf, 5:2 (3:1)

85 Michael Wolfsgruber 5:2

69 Dennis Leuchtmann 4:2

63 Dominic Fiala 3:2

32 Dennis Leuchtmann 3:1

26 Michael Wolfsgruber 2:1

14 Dennis Leuchtmann 1:1

3 Stefan Mollner 0:1