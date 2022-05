Überraschung gegen Zillingdorf: Vierter Heimsieg von Theresienfeld

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:39

2. Klasse Steinfeld: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Theresienfeld und dem SV Zillingdorf, die vor rund 80 Fans mit 2:1 endete. Theresienfeld hat mit dem Sieg über Zillingdorf einen Coup gelandet. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den SC Theresienfeld geendet.

Zillingdorfs Stefan Kozak brachte sein Team in der 32. Minute nach vorn. Noch in der ersten Halbzeit errang Theresienfeld den Ausgleich durch einen Freistoß-Treffer von Ferhat Güleryüz (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Yusuf Sen machte in der 58. Minute das 2:1 des SC Theresienfeld perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Gastgeber gegen den SV Zillingdorf.

Theresienfeld klettert auf Rang zehn

Kurz vor Saisonende steht Theresienfeld mit 20 Punkten auf Platz zehn. Der SC Theresienfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Der Patzer von Zillingdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Der Gast verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Der SV Zillingdorf kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Am Sonntag muss Theresienfeld beim ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl ran, zeitgleich wird Zillingdorf vom SV Weikersdorf in Empfang genommen.

2. Klasse Steinfeld: SC Theresienfeld – SV Zillingdorf, 2:1 (1:1)

58 Yusuf Sen 2:1

40 Ferhat Gueleryuez 1:1

32 Stefan Kozak 0:1