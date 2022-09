Knapper Sieg gegen Lichtenwörth: Zillingdorf weiter mit weißer Weste

Details Sonntag, 18. September 2022 00:42

2. Klasse Steinfeld: Mit über 300 Zuschauern hatte diese Partie der 5. Runde eine beachtliche Kulisse. Zillingdorf und Lichtenwörth lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der SC Lichtenwörth eine Niederlage kassierte.

Abtasten war für beide Teams keine Option. Gleich zu Spielbeginn traf der SV Zillingdorf durch Hüseyin Aydin zur frühen Führung (1.). Lichtenwörth zeigte sich wenig beeindruckt. In der zweiten Minute schlug Andreas Stingl mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marvin Tschirk in der 24. Minute und brachte die Gäste mit 2:1 voran. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Lichtenwörth ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Markus Dumitran schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Zillingdorf (62./83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Zillingdorf Lichtenwörth 3:2.

Zillingdorf weiter ohne Punktverlust

Zillingdorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Steinfeld. Die Gastgeber präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 14 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Zillingdorf. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Zillingdorf zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat der SV Zillingdorf alle für sich entschieden.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SC Lichtenwörth wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht. Mit erschreckenden 21 Gegentoren stellt Lichtenwörth die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Lichtenwörth bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging der SC Lichtenwörth in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Samstag reist Zillingdorf zum SC Theresienfeld, zeitgleich empfängt Lichtenwörth den ESV HW Wr. Neustadt.

2. Klasse Steinfeld: SV Zillingdorf – SC Lichtenwörth, 3:2 (1:2)

83 Markus Dumitran 3:2

62 Markus Dumitran 2:2

24 Marvin Tschirk 1:2

2 Andreas Stingl 1:1

1 Hueseyin Aydin 1:0