Unentschieden zwischen Pottendorf und Ortmann/Oed-Waldegg II

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:58

2. Klasse Steinfeld: 1:1 hieß es nach dem Spiel der SVg. Pottendorf gegen die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg. Pottendorf erwies sich vor rund 70 Fußballfans gegen Ortmann/Oed-Waldegg II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Die SVg. Pottendorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Sebastian Klauser das schnelle 1:0 für SG Ortmann/Oed-Waldegg II erzielte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Doch die Heimsichen erwischten in Halbzeit zwei den besseren Start. Alexander Kukolja ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Pottendorf. Am Ende trennten sich die Gastgeber und Ortmann/Oed-Waldegg II schiedlich-friedlich.

Kukolja-Treffer rettet das Unentschieden

Mit sieben ergatterten Punkten steht die SVg. Pottendorf auf Tabellenplatz neun. Die bisherige Saisonbilanz von Pottendorf bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mit 15 Punkten aus sieben Partien ist SG Ortmann/Oed-Waldegg II noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 25 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 2. Klasse Steinfeld, jedoch kam dieser gegen die SVg. Pottendorf nicht voll zum Zug. Ortmann/Oed-Waldegg II ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich SG Ortmann/Oed-Waldegg II selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Freitag tritt Pottendorf beim SV Admira Wr. Neustadt an, während Ortmann/Oed-Waldegg II einen Tag später den SV Zillingdorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SG Ortmann/Oed-Waldegg II, 1:1 (0:1)

48 Alexander Kukolja 1:1

10 Sebastian Klauser 0:1