Wichtiger Dreier für Zillingdorf bei der SG Ortmann/Oed-Waldegg II

2. Klasse Steinfeld: Die gute Serie der Reserve von SG Ortmann/Oed-Waldegg seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren vor etwa 200 Zuschauern gegen den SV Zillingdorf mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Zillingdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Zunächst belauerten sich beide Mannschaften lediglich. Für den Führungstreffer von Ortmann/Oed-Waldegg II zeichnete Marco Peeter Kaiser verantwortlich (28.). SG Ortmann/Oed-Waldegg II hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Markus Dumitran war es, der in der 53. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Tor von Ortmann/Oed-Waldegg II unterbrachte und zum 1:1 traf. Stefan Kozak stellte die Weichen für den SV Zillingdorf auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Gastgeber wollten sich jedoch noch nicht geschlagen geben. Kaiser ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für SG Ortmann/Oed-Waldegg II. Gefeierter Mann des Spiels war Dumitran, der Zillingdorf mit seinem Elfmeter-Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte. Zum Schluss feierte der SV Zillingdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Ortmann/Oed-Waldegg II.

Zwei Elfer: Dumitran der Matchwinner

Durch diese Niederlage fällt SG Ortmann/Oed-Waldegg II in der Tabelle auf Platz vier zurück. Erfolgsgarant von Ortmann/Oed-Waldegg II ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 27 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Zillingdorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen SG Ortmann/Oed-Waldegg II verbuchte man bereits den siebten Saisonsieg. Der Angriff des SV Zillingdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 25-mal zu. Nur einmal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Zillingdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am kommenden Freitag tritt Ortmann/Oed-Waldegg II beim ESV HW Wr. Neustadt an, während der SV Zillingdorf zwei Tage später den SV Admira Wr. Neustadt empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SG Ortmann/Oed-Waldegg II – SV Zillingdorf, 2:3 (1:0)

89 Markus Dumitran 2:3

65 Marco Peeter Kaiser 2:2

55 Stefan Kozak 1:2

53 Markus Dumitran 1:1

28 Marco Peeter Kaiser 1:0