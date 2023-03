Zillingdorf dank Dumitran Sieger gegen ESV Wr. Neustadt

Details Samstag, 25. März 2023 00:20

2. Klasse Steinfeld: Der ESV Wr. Neustadt und Zillingdorf lieferten sich vor etwa 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für den SV Zillingdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der Ligaprimus die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Stefan Ruffini verantwortlich (22.). Doch die Gastgeber zeigten Zähne. Das 1:1 von HW Wr. Neustadt stellte Stefan Sebesta kurz darauf sicher (29.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Daniel Gheju mit einem sehenswerten Fernschuss sogar das 2:1 zugunsten des Heimteams (40.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Markus Dumitran den Ausgleich (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In MInute 62 traf Stefan Kozak nur die Querlatte und verabsäumte es damit die Gäste in Führung zu bringen. In der 70. Minute bejubelte der ESV HW Wr. Neustadt das 3:2 durch David Göss. Für den ESV Wr. Neustadt nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Dumitran drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (79./89.) und sicherte Zillingdorf einen Last-Minute-Sieg. Zum Schluss feierte der SV Zillingdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen HW Wr. Neustadt.

Dumitran mit Dreierpack der Matchwinner

Der ESV HW Wr. Neustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der ESV Wr. Neustadt den sechsten Tabellenplatz bei. HW Wr. Neustadt verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der ESV HW Wr. Neustadt baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Zillingdorf 30 Zähler zu Buche. Die Offensive des SV Zillingdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der ESV Wr. Neustadt war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 35-mal schlugen die Angreifer von Zillingdorf in dieser Spielzeit zu. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Zillingdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am 31.03.2023 empfängt HW Wr. Neustadt in der nächsten Partie den USC Wampersdorf. Zillingdorf erwartet am Sonntag den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SV Zillingdorf, 3:4 (2:2)

89 Markus Dumitran 3:4

79 Markus Dumitran 3:3

70 David Goess 3:2

41 Markus Dumitran 2:2

40 Daniel Gheju 2:1

29 Stefan Sebesta 1:1

22 Stefan Ruffini 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei