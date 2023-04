Souveräner Erfolg des SV Winzendorf bei der SVg. Pottendorf

Details Sonntag, 02. April 2023 00:14

2. Klasse Steinfeld: Pottendorf konnte Winzendorf vor etwa 120 Zuschauern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Der SV Winzendorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatten die Gäste für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start in dieses Spiel. Die SVg. Pottendorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Almir Dautovic das schnelle 1:0 für Winzendorf erzielte. Die Hintermannschaft von Pottendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Nach der Pause schlugen die Gäste erneut schnell zu. Florian Breimaier schoss die Kugel zum 2:0 für den SV Winzendorf über die Linie (47.). Doch die Heimischen antworteten praktisch im Gegnzug. Florian Schobl war es, der in der 48. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Winzendorf unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Florian Flechl trug sich in der 58. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Oliver Jansa besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SV Winzendorf (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte Winzendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die SVg. Pottendorf.

Anschlusstor von Schobl bleibt nur ein Ehrentreffer

Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Heimteams sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ausbeute der Offensive ist bei der SVg. Pottendorf verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Pottendorf musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg. Pottendorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Pottendorf die sechste Pleite am Stück.

Die drei Zähler katapultierten den SV Winzendorf in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Winzendorf momentan auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Winzendorf ungeschlagen ist.

Am kommenden Freitag tritt die SVg. Pottendorf beim FV Club 83 Wr. Neustadt an, während Winzendorf einen Tag später den SV Zillingdorf empfängt.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SV Winzendorf, 1:4 (0:2)

83 Oliver Jansa 1:4

58 Florian Flechl 1:3

48 Florian Schobl 1:2

47 Florian Breimaier 0:2

9 Almir Dautovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei