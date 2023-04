Der ESV Wr. Neustadt gewinnt das Torfestival beim ATSV Wöllersdorf

Details Samstag, 08. April 2023 00:28

2. Klasse Steinfeld: Mit 3:6 verlor Wöllersdorf am vergangenen Freitag vor rund 70 Besuchern deutlich gegen den ESV Wr. Neustadt. HW Wr. Neustadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der ATSV Wöllersdorf einen Erfolg geholt und einen 1:0-Sieg zustande gebracht.

In der 15. Minute traf der ESV HW Wr. Neustadt zum ersten Mal ins Schwarze. Alexander Gruber erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 33 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Gruber brachte den ESV Wr. Neustadt in ruhiges Fahrwasser, indem er kurz nach Wiederbeginn das 3:0 erzielte (49.). Benjamin Habi vollendete zum vierten Tagestreffer in der 60. Spielminute. In der 61. Minute brachte Zeki Kocak das Netz für Wöllersdorf zum Zappeln und stellte auf 4:1. Gilson Miguel Butschek (63.) und Gruber (71.) brachten HW Wr. Neustadt mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Abdulkadir Sert verkürzte für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl später in der 80. Minute auf 2:6. Kurz vor Ultimo war noch Zoltan-Andor Palhegyi zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gastgebers verantwortlich (89.). Schließlich strich der ESV HW Wr. Neustadt die Optimalausbeute gegen den ATSV Wöllersdorf ein.

Gruber ist dreimal zur Stelle

Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Wöllersdorf derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beim ESV Wr. Neustadt präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat HW Wr. Neustadt momentan auf dem Konto. Der ESV HW Wr. Neustadt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der ESV Wr. Neustadt setzte sich mit diesem Sieg vom ATSV Wöllersdorf ab und nimmt nun mit 21 Punkten den vierten Rang ein, während Wöllersdorf weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl hat nächste Woche den USC Wampersdorf zu Gast. Am Samstag empfängt HW Wr. Neustadt den SV Winzendorf.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – ESV HW Wr. Neustadt, 3:6 (0:2)

89 Zoltan-Andor Palhegyi 3:6

80 Abdulkadir Sert 2:6

71 Alexander Gruber 1:6

63 Gilson Miguel Butschek 1:5

61 Zeki Kocak 1:4

60 Benjamin Habi 0:4

49 Alexander Gruber 0:3

33 Alexander Gruber 0:2

15 Gyoergy Illes 0:1

