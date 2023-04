Lichtenwörth überrollt Pottendorf

Details Montag, 17. April 2023 00:25

2. Klasse Steinfeld: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die SVg. Pottendorf und der SC Lichtenwörth vor 60 Fans mit dem Endstand von 1:7. Lichtenwörth hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel hatte der SC Lichtenwörth für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Die Gäste dominierten von Beginn an dieses Spiel, doch es sollte lange dauern, bis es auch auf der Anzeigentafel zu erkennen war. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lichtenwörths Alexander Blümel zur Führung (43.). Der SC Lichtenwörth nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Aus der Ruhe ließ sich Pottendorf nicht bringen. Anton Geljic erzielte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich (47.). Sefa Havan stellte die Weichen für Lichtenwörth auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Jonas Kisling (54.) und Kubilay Sen (64.) erhöhten, ehe Matthias Weiss das 5:1 besorgte (66.). Durchsetzungsstark zeigte sich der SC Lichtenwörth, als Nail Hakkan (74., Eigentor) und Lukas Pauer (82.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Lichtenwörth überrannte die SVg. Pottendorf förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach der Pause fielen auch die Tore

Pottendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gastgeber immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 43 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der SVg. Pottendorf in dieser Saison. Pottendorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg. Pottendorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Pottendorf nur drei Zähler.

Beim SC Lichtenwörth präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Mit dem Dreier sprang Lichtenwörth auf den dritten Platz der 2. Klasse Steinfeld. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Lichtenwörth derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist Lichtenwörth so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist die SVg. Pottendorf zum SC Theresienfeld, zeitgleich empfängt der SC Lichtenwörth den SV Zillingdorf.

2. Klasse Steinfeld: SVg. Pottendorf – SC Lichtenwörth, 1:7 (0:1)

82 Lukas Pauer 1:7

74 Eigentor durch Nail Hakkan 1:6

66 Matthias Weiss 1:5

64 Kubilay Sen 1:4

54 Jonas Kisling 1:3

51 Sefa Havan 1:2

47 Anton Geljic 1:1

43 Alexander Bluemel 0:1

