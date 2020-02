Zweite Saisonhälfte als Gejagter - Eichgraben geht mit zwei zusätzlichen jungen Spielern ins Frühjahr

Details Freitag, 28. Februar 2020 10:45

Die Hinrunde verlief für USV Eichgraben absolut nach Wunsch, die Mannschaft blieb in der ersten Saisonhälfte ungeschlagen und sammelte in zehn Matches überzeugende 28 Punkte ein. Als Tabellenführer der 2. Klasse Traisental ging der Verein in die Winterpause, vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Hafnerbach. "Wir haben im Herbst nicht schlecht gespielt und mussten teilten nur einmal die Punkte. Wenn die Mannschaft so weiterarbeitet, hätte es sie sich verdient, Meister zu werden, allerdings haben sich die anderen Vereine auch gut verstärkt. In der letzten Zeit haben wir danach getrachtet, dass das Team zusammenbleibt und die Mannschaft wurde nur punktuell verstärkt. Es ist alles zusammengewachsen, die Spieler verstehen sich untereinander sehr gut und nun hoffen wir, dass es so bleibt", ist Eichgrabens sportlicher Leiter Ernst Lissi mit den vergangenen Monaten zufrieden.

"Man darf sich maximal nur einen Ausrutscher leisten"

In der Transferzeit holte Eichgraben zwei junge Spieler aus Wien mit an Bord, Tormann Faruk Kutlu kam vom FavAC, er ist nach einer Fingerverletzung derzeit aber zum Zuschauen verdammt. Mittelfeldakteur Turan Aydin war zuletzt beim Wiener Sport-Club und er wurde ebenfalls vom FavAC geholt. Die Mannschaft befindet sich mitten in der Vorbereitung und es sind insgesamt zehn Testspiele geplant, das Training wurde in Gablitz am Kunstrasen und auch in der Halle abgehalten. Letzten Mittwoch wurde Ankerbrot mit 2:0 geschlagen und am Sonntag trifft Eichgraben auf den Margaretner AC, drei weitere Tests werden noch absolviert, ehe die Rückrunde wieder losgeht.

Ernst Lissi ergänzt noch zum erfolgreichen Herbst: "Hut ab vor dem Trainer und der Mannschaft, das gesamte Team des Vereins gehört ebenfalls zum Erfolg dazu und zusätzlich haben wir jetzt auch in der Reserve eine gute Mischung.“ „Unser Abwehr ist momentan sehr stabil, obwohl derzeit ein Defensivakteur verletzt ist. Auf der Tormannposition hatten wir zuletzt gleich drei Ausfälle, Dejan Miljatovic ist aber trotz einer Schulterprellung im letzten Test schon wieder aufgelaufen", beschreibt Lissi die derzeitige Lage.

Eichgrabens sportlicher Leiter blickt bereits optimistisch auf die zweite Saisonhälfte: "In der Liga gibt es mehrere Titelaspiranten, jeder hat sich verstärkt und will weiterkommen. Wir können uns daher maximal einen Ausrutscher leisten, vor allem, weil es nicht viele Spiele gibt. Wir sind jetzt der Gejagte, unser Team ist aber ein Team und alle geben Gas. Wenn wir im Frühjahr weiter gewinnen hoffe ich, dass wir es schaffen können, unser Team ist gut genug für die 1. Klasse. Die Mannschaft hat die Technik und hat gezeigt, dass sie sich gegen Teams, die auch mitspielen wollen leichter tut."

