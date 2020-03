Hafnerbach mit punktuellen Änderungen im Kader - Trainingslager in der Slowakei absolviert

Details Donnerstag, 05. März 2020 15:43

Mit der Hinrunde konnte die Mannschaft von TSU Hafnerbach auf jeden Fall zufrieden sein, der Verein blieb ganz vorne dran und etablierte sich unter den Topteams der Liga. Mit 24 Punkten überwintert das Team an der zweiten Stelle der 2. Klasse Traisental und hat vier Punkte Rückstand auf Leader Eichgraben. In der Winterpause wurde der Kader punktuell verändert, der Tabellenzweite verzeichnete mit Miroslav Toth zu Gerersdorf und Erik Zacek zu Bischofstetten zwei Abgänge. Auf der anderen Seite wurde Stürmer Pavol Poliacek von Kirchberg ausgeliehen, Innenverteidiger Juraj Chupac dockte aus der Slowakei bei Hafnerbach an. Außenbahnspieler Veli Gökbudak wurde reaktiviert, Defensivmann Marcel Melbinger kam von Markersdorf und Mittelfeldspieler Granit Sejdijaj von ESV Krems.

Taktik steht im Training im Vordergrund

Mitte Jänner und damit relativ führt startete Hafnerbach in die Vorbereitung, drei Tests wurden in Österreich absolviert. Man startete mit einem gute Match und 3:2 Sieg gegen Karlstetten, Hafnerbach verlor danach gegen Loosdorf mit 0:3 und schlug Sitzenberg glatt mit 7:1, wobei Neuzugang Pavol Poliacek mit fünf Treffern glänzte. Letztes Wochenende absolvierte Hafnerbach ein Trainingslager in der Slowakei, dabei traf man auf auf zwei slowakische Teams. Das erste Match wurde 3:1 gewonnen und die zweite Partie endete mit einem 1:1.

"Ich bin begeistert von der bisherigen Trainingsbeteiligung, es ziehen alle voll mit, obwohl die Vorbereitung schon lange dauert. Beim Trainingslager waren 25 Spieler mit dabei und es waren sehr gute Tage. Jetzt stehen noch zwei Tests an, wir treffen dabei am Samstag auf Münichreith und eine Woche später am Sonntag auf St. Oswald. Es sind zwei Teams im Mittelfeld der 2. Klasse Yspertal, wir werden so wie wahrscheinlich beim ersten Rückrundenmatch gegen Radlberg das Spiel machen müssen", erklärt Trainer Thomas Gstöttenmayr.

In den letzten zwei Tests soll die Offensive noch besser eingespielt und eine Mannschaft für die ersten Aufgaben in der Meisterschaft gefunden werden. "Wir haben nach intensiven Wochen schon im Trainingslager beim Pensum etwas zurückgerudert und in den letzten 14 Tagen steht Taktik im Vordergrund. Wir wollen noch nachschärfen, für das Frühjahr schaut es schon gut aus", blickt Hafnerbachs Coach optimistisch auf die zweite Saisonhälfte.

